Eboli rapina e spaccio di stupefacenti | 15enne in custodia all’istituto penale minorile

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il 16 luglio, ad(SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della “in istituto” emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di undiindagato per “detenzione ai fini didi sostanza stupefacente,, lesioni personali e violenza privata” . L’indagato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso l’Istitutodi Napoli. La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.