È la fine di un’era | 90 Minuto non sarà più solo la domenica

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cambiano i tempi, cambia il calcio e il modo di seguirlo e anche un programma storico come 90°è costretto ad adattarsi. Un darwinismo televisivo-calcistico al quale anche una trasmissione storica è costretta ad adattarsi, appunto, per non restare storia (passata) e basta. La Serie A di oggi è uno spezzatino che parte dal venerdì sera, continua nel pomeriggio di sabato e nel saturday night, poi riprende con il lunch match, il programma pomeridiano e quello serale, per concludersi, in, il lunedì. Una scorpacciata di pallone per un ‘weekend lungo’ che fa impallidire i cari vecchi tempi in cui la Serie A si giocava tutta di. Anche 90°si ‘spezza’ in due: le immagini della Serie A verranno diffuse il sabato sera alle 23 e il lunedì a mezzanotte, mentre lacoperta da “LaSportiva“.