Darderi-Baez oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lucianose la vedrà contro Sebastiannei quarti di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Continua a togliersi enormi soddisfazioni il tennista azzurro, che ha battuto in tre set Hardt e Shevchenko e si è regalato i quarti di finale, oltre che il best ranking virtuale di numero 33. Partirà però sfavorito contro l’argentino, che attualmente sul rosso è un gradino avanti e si conferma un cliente estremamente scomodo.tuttavia non partirà battuto, anzi ha già dimostrato in passato di sapere come sconfiggere Sebita (l’ha fatto quest’anno nel torneo poi vinto a Cordoba) e potrà senz’altro giocarsi le proprie carte. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(venerdì 19 luglio).