Con loro l’edizione migliore della storia Ballando con le stelle i due concorrenti grandiosi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sembra non esserci una fine per i chiacchierati casting diper la prossima edizione del talent show di Rai 1 che quest’anno comincerà verso fine settembre anziché in ottobre come di consueto. Milly Carlucci non si arrende e starebbe corteggiando ancora Barbara D’Urso ed il figlio di un mitico cantante. Si parlava dall’anno scorso di una possibile partecipazione dell’ex regina di Cologno Monzese acon le2024, ma non sembrava essersene fatto più nulla. Ecco invece riemergere il gossip stavolta ancor più concretamente. Barbara D’Urso si metterà così in gioco? In lizza pure il figlio di Andrea Bocelli. Almeno per quanto riguarda la mitica giuria non dovrebbe cambiare nulla. Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino sarebbero ormai tutti più che confermati.