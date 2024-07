CdS – così sul mercato è cambiato il rapporto fra Atalanta e Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-19 19:21:29 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dal Corriere: No, non sono state casuali le parole di Luca Percassi che hanno gelato lasu Koopmeiners: “L’olandese è un giocatore fondamentale per l’. La sua cessione non è mai stata prevista nei nostri programmi“. La sortita dello stratega delnerazzurro è un segno dei tempi che cambiano anche nei rapporti fra la Dea e la Signora. C’era una volta l’territorio di caccia esclusivo della: Scirea, Cabrini, Fanna, Tavola, Prandelli, Musiello, Marocchino, Magrin, Soldà, Pacione, Daniele Fortunato, Porrini, Vieri, Montero, Filippo Inzaghi, Padoin. Adesso c’è l’che detta le condizioni per trattare il calciatore in cima ai desideri di Giuntoli e Motta.