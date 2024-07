Accadde oggi 19 luglio | Andrea Boscolo ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) 19edDue giorni fa abbiamo scritto anche di Mario Calosi, il quale in Serie A ha indossato la maglia del Vicenza.è il centodecimo anniversario dalla nascita di Mariano Rossi, il quale nel massimo campionato vestì -anche lui- la casacca biancorossa.ne avrebbe compiuti cento Antoine Cuissard, vincitore di una Coppa di Francia con il Nizza nel ’54. Novanta invece per Elio Letari, tre presenze in A con il Genoa e 103 nel torneo cadetto tra Cagliari e Como. Il 19del 2004 nasce. 94 gare in Serie B tra Treviso, Ternana, Triestina e Arezzo. P.S. Non abbiamo dimenticato che il 192004 Claudio Lotito si presentava al popolo biancoceleste GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 19edproviene da Gli Eroi del Calcio.