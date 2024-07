3Bee con Santagostino insieme per Milano

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 19 luglio 2024)per la rigenerazione della biodiversità di alcune aree di, per una città che mette al centro l’ambiente e le persone Parte dalla sede storica in Piazza Sant’Agostino il progetto che coinvolge i due partner per la rigenerazione di alcune aree con arbusti nettariferi per favorire l’attività degli impollinatori e la biodiversità, con l’obiettivo di contribuire a rendere la città dipiù resiliente alle conseguenze del cambiamento climatico, tra cui l’effetto isole di calore. La realizzazione di tre oasi fiorite, con piante e arbusti nettariferi nel cuore della città dirappresenta l’impegno di, la rete di poliambulatori specialistici del Gruppo Unipol, a favore della biodiversità e della resilienza climatica in città.