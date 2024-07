When Evil Lurks recensione del film di Demián Rugna

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024)deldiCi sono horror che puntano sulla potenza delle atmosfere per arrivare a colpire l’immaginazione dello spettatore e scuoterla. Altri invece preferiscono puntare su una messa in scena maggiormente esplicita, capace magari di scioccare l’esposizione della violenza e della corruzione fisica e morale. L’argentino(in originale Cuando Acecha la Maldad) è tra i pochi che riesce a coniugare entrambi gli aspetti, principalmente grazie a una coerenza tra forma e contenuto che risulta sempre più difficile trovare in questo tipo di produzioni., la trama La vicenda si svolge nelle campagne argentine: i due fratelli Pedro (Ezequiel Rodriguez) e Jimi (Sallomón) scoprono un ragazzo posseduto da un demone che minaccia di infettare l’intero paese.