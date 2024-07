When Evil Lurks recensione | dall’Argentina l’orrore si diffonde come un virus

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) La nostradi, l’horror argentino che ha sconvolto prima l’America e poi il mondo diretto da Demián Rugna: una riflessione sudicia, malata e ripugnante sul Maleoggetto di trasmissione, in grado di sconvolgere ma non così tanto di spaventare Inil Male non è una semplice entità astratta ma ha quasi un corpo fisico, è un’entità biologica e virale che si trasmette da un corpo all’altro, da una mente all’altra attraverso delle entità di origina demoniaca. È questa la prima interessante intuizione del nuovo horror dell’argentino Demián Rugna, già presentato allo scorso Festival di Toronto e capace di terrorizzare il continente americano prima di approdare da noi.