Violentata alla stazione fermato 45enne Mi ha stretto le mani al collo e minacciata con una pietra

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 -per ore in una strada isolata. "Mi ha spinto contro la rete di recinzione, mi haleale ha abusato di me più volte durante la notte". E’ il racconto di dolore della donna italiana 48enne che ha denunciato uno stupro nella zona dellanella notte fra domenica e lunedì. Per quel fatto così grave è statosquadra mobile con il supporto della polfer un uomo poco dopo, grazie alle descrizioni fatte e alle telecamere. E’ undi origine egiziana irregolare sul territorio, già condannato per stalking nel 2016 e in quel contesto accusato anche di maltrattamenti in famiglia e lesioni. "Per quei reati ha già scontato tutta la pena", ha spiegato il suo legale, l’avvocato Emanuele Giuseppe De Mitri del foro di Milano che solo sta, prima dell’interrogatorio di garanzia, avrà modo di parlare con il suo assistito.