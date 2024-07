Un Posto al Sole in estate la soap di Rai Tre non si ferma previste puntate speciali

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unalnon va in vacanza. Laitaliana più longeva non si fermerà – come accade ogni anno – nel periodo estivo, ma proseguirà la messa in onda con alcuneche ci permetteranno anche di rivivere alcuni dei momenti più salienti di questa stagione Upas. Unalin onda anche d’Lapartenopea – con l’episodio in onda il 26 luglio – festeggia il traguardo delle 6500. Per festeggiare questo importante traguardo la produzione ha deciso di non bloccare la messa in onda della serie televisiva neppure in, permettendo così al pubblico italiano- ormai affezionato alle vicende dei protagonisti che da anni tengono loro compagnia all’orario di cena – di trovare i loro beniamini ad attenderli anche nei mesi più caldi. Non solo.