Ultime Notizie Roma del 18-07-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)dailynews radiogiornale ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale indetto oggi giovedì 18 luglio alla base della protesta c’è infatti la richiesta di rinnovo del contratto nazionale autoferrotranvieri Inter Navigator cantata da filt CGIL CISL e uiltrasporti falsa e bugiarda uno sciopero che toccherà l’intera penisola con modalità e orari diversi nei singoli territori la trattativa è stata interrotta per l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali dicono i sindacati in una nota dei Vigili del Fuoco sono morti mentre erano impegnati a spegnere un incendio in Basilicata la loro squadra stava cercando di domare un rogo in provincia di Matera nel comune di Nova Siri Contrada cozzuolo Giuseppe la sala te Antonio Martino questi nomi delle vittime devono entrambi 45 anni ed ...