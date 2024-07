Truffa ai turisti con il gioco delle tre carte Quattro denunce a due passi dal Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 - Stavano perre l'ennesima coppia dicon iltrema sono stati bloccati. Mercoledì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno deferito in stato di libertà tre uomini macedoni e una donna rumena ritenuti responsabili dei reati di esercizio e partecipazione a giochi d’azzardo. I militari, impegnati in uno specifico servizio teso al contrasto del fenomeno, hanno individuato nella centralissima piazzail cosiddetto mazziere e i suoi tre complici intenti are gli ignariai quali prospettavano importanti vincite. I militari hanno quindi interrotto la messinscena. Durante le operazioni sono stati sequestrati i “ferri del mestiere”, ossia un tappetino da pavimento blu, tre scatoline di colore rosso e una pallina di carta e 350 euro in contanti, provento dell’illecita attività.