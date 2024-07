Trafitto dalla recinzione Precipita e muore Tragedia nel casolare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Èto da un’altezza di almeno sei metri, forse otto, finendo direttamente sulla cancellata. Che non gli ha lasciato scampo. È morto così ieri mattina alle 10.30, Ermanno Galbusera, 83 anni di Brivio. Il tragico infortunio è avvenuto in via Campanile, frazione Beverate vicino alla piccola chiesa di Santa Margherita, dove l’uomo, che viveva poco distante, stava forse svolgendo lavori di manutenzione del tetto di unche era stato di proprietà dei genitori, o era semplicemente salito su una scala per recuperare alcuni attrezzi. La caduta si è conclusa in modo agghiacciante: l’uomo è finito esattamente sull’inferriata di una, che lo hauccidendolo sul colpo.