Traffico Roma del 18-07-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione è riaperta via del Casale Lumbroso code perintenso sul grande raccordo anulare in esterna dallaL’Aquila e la Nomentana e sulla nata laNapoli e l’ardeatina al figlio perintenso sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est incolonnamenti sulla via Flaminia Grande Raccordo Anulare a via Dei pontiintenso in direzione del centro cittàin coda sulla via Ardeatina provinci dente che coinvolge tre veicoli all’altezza della stazione di Pavona a rischio i mezzi pubblici dalle 8:30 alle 12:30 oggi è stato proclamato uno sciopero di 4 ore il trasporto pubblico che riguarderà le intera rete Atac i bus gestiti dallaTPL egli autoservizi Troiani disagi al trasporto ferroviario sulla linea Fiumicino per un guasto tecnico tra Ponte Galeria e Fiumicino Italy viaggiano con ...