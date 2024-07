Tra voti annunciati e defezioni ecco tutti i No detti a von der Leyen

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un fronte più esteso di quel che sembra. Gli oppositori del bis di Ursula von deralla guida della Commissione europea, in Italia come in Ue, vengono un po’ da tutte le parti. Perché non ci sono solo i gruppi che si sono ufficialmente schierati contro la rielezione della tedesca alla guida dell’esecutivo comunitario, ma ci sono anche le singole delegazioni (all’interno di gruppi pro-Ursula) che hanno espresso voto negativo sul bis. Andiamo con ordine: von derè stata confermata alla guida della Commissione con 401a favore, 284 contrari e 15 astensioni. I franchi tiratori ci sono stati, come previsto: circa una cinquantina. Von derinfatti godeva del sostegno di Popolari, Socialisti e Liberali, a cui aggiungere l’appoggio dichiarato dai Verdi. E non, in questi gruppi, alla fine l’hanno votata altrimenti avrebbe raggiunto quota 454 Sì.