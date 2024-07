Settimi in Italia per Pil Il record di attività per commercio e servizi Export da 20 miliardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono 116.587 le imprese fiorentine registrate in Camera didi Firenze che, per dimensioni, si colloca al quinto posto tra le camere dipiù grandi di. Scendendo nei dettagli, 6.483 delle imprese operano dell’agricoltura, 10.556 nella ricezione e nella ristorazione, 15.629 nelle costruzioni, 16.450 nell’industria, 30.292 nele 37.177 nel terziario. Proprio ile il terziario sono i settori con un maggior numero di. Sono solo alcuni dei numeri dell’Ufficio studi della Camera diche ha un osservatorio permanente sull’economia fiorentina. Insieme le 116.587 imprese danno lavoro a oltre 398mila dipendenti. Per quanto riguarda la forma giuridica, sono 41.456 le imprese individuali, 18.910 le società di persone, 52.703 le società di capitale e 3.518 cooperative, consorzi e altre forme.