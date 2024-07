Se lo sapete lo sapete | i due scarpini da calcio essenziali di cui non posso fare a meno e uno è scontato del 23 percento durante l’Amazon Prime Day!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Gioco molto asu erba sintetica e mi accorgo che i miei tacchetti si macchiano con la gomma. Mi deva finché un giorno un compagno di squadra non mi ha parlato di IL il miglior trucco. Spugne magiche Squish Eraser. Queste gomme magiche hanno potenti capacità di pulizia che rimuovono le macchie dai tacchetti con estrema facilità. Le persone le usano per fornelli, vasche da bagno e mobili, ma sui tacchetti sono un super trucco. Tutto ciò di cui hai bisogno è la spugna e l’acqua. Sono anche ecosostenibili. La spugna magica è realizzata in schiuma di melamina: niente sostanze chimiche, niente irritazioni, è un sostituto della pulizia innocuo e non tossico.