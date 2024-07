Schiuma disgustosa su tutto il litorale pontino | il risultato delle analisi di Arpa Lazio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) In risposta alle recenti segnani diin mare lungo ilda Minturno a San Felice Circeo, comprese le coste gaetane,ha fornito i risultatieffettuate. Leindicano una fioritura microalgale della specie Tenuicylindrus belgicus, una diatomea che produce schiume e acqua torbida, ma che non è tossica. Cause Naturali dellain Maresottolinea che la presenza di schiume bianche o marroni durante l’estate, specialmente dopo periodi di forte vento o moto ondoso, è spesso dovuta a fenomeni naturali. Le onde e le sostanze tensioattive naturali legate ai cicli del plancton contribuiscono alla formazione di queste schiume, che possono concentrarsi in alcune aree a causacorrenti marine locali.