Sardegna | colpito al petto da una chiave inglese muore operaio di 47 anni

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’uomo stava lavorando ad un impianto nelle campagne tra Terrasoli e Santadi quanto è stato centrato in pieno prima alla testa e poi alda un grossa. L’hanno trovato ieri i colleghi immobile per terra con una grandesuled hanno immediatamente dato l’allarme. Purtroppo però, Albino Giacomo Virgilio, 47originario di Cossoine ma da tempo residente ad Olbia, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate. Nonostante infatti il rapido intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 e la corsa all’ospedale Brotzu, l’uomo è arrivato morto al pronto soccorso. Il 47enne, sposato, lascia due fiigli piccoli. Ora saranno le indagini degli inquirenti a stabilire cosa sia accaduto in quel terreno nelle campagne del paese.