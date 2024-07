Salis e Rackete colpo di fulmine a Strasburgo | Siamo le due antifasciste

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Undi. Non può essere definita in altro modo la scintilla scoccata tra Carolae Ilaria. L'ex capitana di Ong diventata famosa per lo speronamento di una motovedetta della Finanza nel porto di Lampedusa e la maestra anarchica uscita dalle carceri bulgare si sono guardate negli occhi e hanno capito subito che non potevano ignorare le loro affinità elettive. Entrambe di sinistra, «compagne» fino al midollo. Nell'europarlamento disiedono nello stesso gruppo: «The Left». Si muovono in simbiosi. Dove va una va l'altra. Spesso in mezzo a loro appare un altro neo eletto: Mimmo Lucano, l'ex paladino dei migranti di Riace. Una simbiosi che appare anche dai selfie e dagli scatti che le due onorevoli-attiviste postano sui loro profili social. Carola spiega molto bene come sia nato questo rapporto.