Salerno donna colpisce tre auto e si dà alla fuga

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 Luglio 2024 – Momenti di forte tensione si sono verificati ieri sera a, quando unaha innescato una serie di incidenti stradali che hanno seminato il panico in città. La sequenza di eventi, come riportato danotizie, ha avuto inizio in via dei Principati, dove laha tamponato due veicoli prima di fuggire. La sua corsa si è conclusa sul Lungomare Tafuri, dove ha colpito una terza. Gli interventi della Polizia Municipale La Polizia Municipale è intervenuta tempestivamente per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica degli incidenti. Le prime indagini indicano che laha perso il controllo della sua vettura in via dei Principati, causando il tamponamento di due. Nonostante ciò, ha continuato a guidare, finendo per urtare un altro veicolo sul Lungomare Tafuri.