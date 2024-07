Roma ondata di arresti per droga | 7 pusher in manette uno era in spiaggia ad abbronzarsi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale, dal centro alle periferie. In campo la Polizia di Stato: sette le persone arrestate, confiscati 5kg di. Tutti i dettagli. Lasequestrata dalla Polizia – (ilcorrieredellacitta.com)Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Controlli serrati e lotta senza quartiere allo smercio di, con gli agenti che hanno svolto operazioni in varie zone della Capitale, dal centro al litorale. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 5kg tra cocaina, marijuana e hashhish.