Rinnovo e addio | cessione a sorpresa per il Milan

(Di giovedì 18 luglio 2024)in uscita per ilsempre più probabile nonostante il frescodi contratto, il suo futuro non è rossonero È unche vuole recuperare il tempo perduto. Dopo aver atteso a lungo per piazzare il primo colpo di mercato, i rossoneri ora vogliono accelerare e piazzare anche altri colpi di mercato. Alvaro Morata è il primo nuovo acquisto per Paulo Fonseca, visite mediche sostenute e attesa soltanto per l’annuncio ufficiale. Lo spagnolo stappa il mercato e Ibrahimovic e Moncada sono pronti a regalare nuovi acquisti all’allenatore portoghese. Altro arriverà in attacco dove c’è Fullkrug in cima alla lista dei desideri del: l’attaccante tedesco è destinato a lasciare il Borussia Dortmund dopo l’arrivo di Guirassy, convinto che non avrà molto spazio agli ordini di Sahin.