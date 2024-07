Quell' abbraccio inaspettato tra Schlein e Renzi spiazza il Pd Il campo torna largo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non c'è niente di più vero del calcio. Ragione per cui l'tra Elly, in versione Holly e Matteo, che imita Cassano, a partire dalla pancetta di troppo, si dimostra più di una semplice prova in otticalarghissimo.o dell'ex premier è un vero e proprio assist per la segretaria del Pd, che dal terreno dell'Aquila, mediante il goal, che non ti aspetti, prova a risanare una frattura, fino all'altro ieri aperta. Lo schema sul Terzo Polo, d'altronde, si rivela fallimentare e dunque, il giglio di Firenze, non avendo altre possibilità, si scorda del passato ea flirtare cona compagna prima ignorata e poi criticata. Un riavvicinamento che si evince, in modo chiaro, mediante abbracci e sorrisi, pubblicati da Matteo su X.