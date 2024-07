Progressione di area DSGA ff assunzioni a settembre è l’obiettivo Varengo Cisl | I direttori sono la scuola Grazie al CCNL copriremo posti vacanti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Quando si parla deisi parla sostanzialmente della, perché il profilo delè un profilo apicale. Sappiamo l'importanza che questo profilo ricopre e quanto sia importante, questo è il motivo per il quale con estrema convinzione rivendichiamo la bontà del contratto stipulato per il triennio 2019-21": così Attiliodelladurante la direttatv del 17 luglio, intervenendo sull'ormai prossima procedura valutativa per gli assistenti amministrativi facenti funzione. L'articolodiff,): “Ilaal” .