Pittura a calce per la casa anche col fai da te

(Di giovedì 18 luglio 2024) Forse l’avrete vista in tante residenze che avete visitatonegli ultimi periodi, ma più di tanto, probabilmente, non ci avrete fatto caso, pensando si trattasse della classica vernice ai muri. Stiamo parlando della, che presenta qualità eccellenti che la rendono ideale sia per le case d’epoca realizzate da materiali tradizionali, sia per le abitazioni moderne che desiderano aggiungere un tocco in più di carattere. Merita, dunque, di essere conosciuta meglio. Lasi adatta a diversi stili, a seconda di come viene abbinata agli altri materiali. Con questo tipo di tinteggiatura si possono trattare pareti interne ed esterne, maoccuparsi del restyling di mobili antichi.