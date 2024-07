Osce | Loperfido Fdi ‘orgoglioso per nomina a vicepresidente comitato contrasto a terrorismo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Sono orgoglioso per il ruolo che mi è stato affidato didelad hoc per ilal terrorismo all?Assemblea Parlamentare. Desidero ringraziare la Presidente Pia Kauma per la fiducia che ha avuto nei miei riguardi. Gli obiettivi principali dell?Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa sono facilitare il dialogo e il confronto fra i Parlamenti delle diverse nazioni, promuovere lo sviluppo democratico, meccanismi di prevenzione e soluzione dei conflitti purtroppo in essere. Ilpresiede il Meccanismo di Coordinamento delle Assemblee parlamentari voluto dalla Nazioni Unite, per coordinare le attività legislative legate all’antiterrorismo e sviluppare coerenza d’azione a livello internazionale”.