Opel Grandland anteprima a Milano per la nuova ammiraglia tedesca – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il 2024 segna una pietra miliare nel percorso di sviluppo di un brand come, che ha festeggiato da poco il suo 125° compleanno. Soprattutto perché, da quest’anno, l’intera gamma di modelli ha un motore elettrico a catalogo. Dopo laFrontera, è la volta del nuovo, presentato in. Si tratta della alla seconda generazione dell’auto che per prima ha sfruttato la piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, e che è progettata per essere nativa elettrica, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Oltre alla versione 100% elettrica, con due tipi di batterie da 73 e da 98 kWh, ci sarà anche quella ibrida plug-in con 200 cv e 85 km di autonomia in elettrico e infine quella con tecnologia mild hybrid a 48 volt, da 136 cv.