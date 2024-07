Nuovo scandalo al Csm si dimette Rosanna Natoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un colloquio privato con la giudice civile di Catania Maria Fascetto Sivillo, nei confronti della quale è in corso un procedimento disciplinare. Questo ha fatto scoppiare il 'caso' al Csm riguardante la laica, eletta in quota FdI e concittadina del presidente del Senato Ignazio La Russa,. Durante l'udienza a porta chiuse di martedì scorso del 'tribunale delle toghe' - chiamato a decidere sulla istanza di revoca della misura cautelare disciplinare della sospensione disposta nei confronti della giudice catanese - Fascetto Sivillo e il suo difensore Carlo Taormina, a quanto si è appreso, hanno parlato del colloquio in questione, registrato, consegnando una chiavetta e la trascrizione - circa 130 pagine - della registrazione.