Nello spazio con AstroViktor | La vita su altri pianeti? Possibile

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ingegnere aerospaziale, specializzato in aerodinamica e sistemi di propulsione, ma anche divulgatore scientifico sui social e fondatore di una space academy. È un curriculum letteralmente spaziale quello di Vittorio Baraldi, conosciuto anche come, 26enne con origini ferraresi che questa sera, alle 21,30 al cortile del Casalone, atterra a Bologna per la conferenza di Sofos Aps Generazione. Come vivremo sunell’ambito del festival È tempo di scienza. Baraldi, l’evento ruoterà intorno alla domanda ’l’umanità potrà mai vivere su un pianeta diverso dalla Terra?’: quanto è fantascienza e quanto realtà? "Ci sono tanti fattori in gioco e questo è proprio quello che cercheremo di capire insieme a Bologna. Molti elementi ci fanno pensare che sia fattibile, ma ci sono anche molte sfide e sacrifici. La mia opinione è che a un certo punto ce la faremo".