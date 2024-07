Michelle Hunziker incanta il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli con il suo abito strepitoso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024)non si ferma nemmeno in estate. La presentatrice televisiva, infatti, è stata protagonista delle tre serate evento in onore dei trent’anni di carriera di, che hanno avuto luogo presso ildela Lajatico, in provincia di Pisa. L’evento sarà tramesso nei canali Mediaset, con una serata riassuntiva dei momenti migliori della manifestazione canora, alla guida, proprio, della conduttrice televisiva. Per quest’occasione unica e speciale,ha scelto unelegantissimo, firmato da Giorgio Armani., un soloper tre seratesarà protagonista della prossima stagione televisiva targata Mediaset. Come annunciato dallo stesso amministratore delegato della rete televisiva, Pier Silvio Berlusconi, infatti, la conduttrice presenterà due eventi musicali molto attesi dal grande pubblico.