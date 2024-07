La squadra dell’Hp vince la coppa ’Camillo D’Angelo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Confindustria chiude il 52esimo torneo aziendale di calcio a 11 confindustriaD’ Angelo’, una manifestazione dedicata alla scomparsa del portiere. Un appuntamento che ha coinvolto 14 aziende nel campo monterocco e nella palestra comunale monticelli. In campo: Ciip, Pfizer,Hp composites,Barilla,Avery dennison,Ciam animali, Arca Enel, Sabelli, Elettromarche/h7 e Generali. Per il calcio a 11 si è aggiudicato il trofeo la quadra, per il calcio a 5 la Pfizer che ha battuto la pattuglia della Barilla in un incontro molto acceso.