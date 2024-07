La Dolce Follia che porta il circo al Festival delle Musiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Una serata per tutti, tra musica e teatro, sotto la magica volta del. Ilraggiunge Pieve a Maiano, nel Comune di Civitella in Val di Chiana, e invita famiglie e bambini al Campo sportivo, martedì 23 luglio con inizio alle ore 21:15, per lo spettacolo di acrobatica aerea, comicità e giocoleria dal titolo “La” di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa. Produzione Teatro nelle Foglie. Ingresso libero. Una trapezista, erede di un’antica famiglia di, ha dovuto abbandonare tutto per scappare dalla guerra. Nel suo peregrinare, con l’obiettivo di ricostruire ilperduto, trova un musicista strampalato in cerca di lavoro.