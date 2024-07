Juve la mossa del condor Giuntoli | colpo-Cabal come ha fregato l' Inter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il “mercatese” è una lingua non ancora diffusa, se non la si mastica costantemente, è possibile confondersi e finire fuori strada. È quello che per esempio potrebbe accadere ascoltando le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta: «Koopmeiners (26) è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e la sua cessione non è mai stata prevista nei nostri programmi». Non ècredete. Nel mercatese, “no”, può significare “sì”. Ed è per questo motivo che le parole di Percassi non tolgono Koopmeiners dal mercato, anzi Vi offriamo la traduzione affinché possiate destreggiarvi meglio in questo mare: «Koopmeiners è un giocatore fortissimo e noi non lo venderemmo mai e poi mai. Se invece lantus insiste così tanto per averlo e se lui vuole trasferirsi a Torino, beh, allora i bianconeri dovranno presentarsi con tantissimi soldi. Sessanta milioni potrebbero andare benissimo».