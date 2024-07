Italia Under-19 doppio gran traguardo agli Europei! Di Maggio 54?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’-19, dove sta giocando il Primavera dell’Inter Di, stasera ha vinto 0-3 contro l’Irlanda del Nord nei quarti di finale deglidi categoria. E la qualificazione, per gli Azzurrini, è doppia.DE SUCCESSO – L’-19 continua a mietere successi. Con una giornata d’anticipo è qualificata – da prima – alle semifinali, complice la vittoria per 0-3 sui padroni di casa dell’Irlanda del Nord. La nazionale guidata di Bernardo Corradi stasera a Larne ha trovato un successo di prestigio, che bissa quello per 2-1 contro la Norvegia di lunedì. Questo significa che nell’ultima partita del Gruppo A, domenica alle 20 contro l’Ucraina, non avrà necessità di classifica e potrà già pensare alla semifinale.