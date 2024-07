Il caso Edison finisce in Parlamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’impianto per la bonifica dei terreni inquinati cheNext vorrebbe realizzare alla Zipainper una interpellanza di Europa Verde – Verdi forza che in città appoggia la maggioranza. Sempre più forti i malumori in città come emerso dalla partecipata assemblea (oltre 120 persone) organizzata per mercoledì sera dal centro sociale autogestito Tnt. E cresce anche il malessere in maggioranza in attesa del consiglio aperto previsto per stamattina (ore 9.30) dove per la prima volta parleranno i vertici. Iscritti a parlare tre rappresentanti della multinazionale, il sindacato Fabi (nella zona si trova il centro direzionale Esagono oggi Intesa con circa 700 dipendenti. Ma anche una portavoce della commissione mensa (il punto unico di cottura si trova a pochi metri in linea d’aria dal luogo in cui si tratteranno rifiuti anche pericolosi).