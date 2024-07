Grida in aula con una museruola espulsa l’eurodeputata di destra rumena

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ha protestato mostrando due icone sacre al grido di “libertà di parola” e “noi crediamo in Dio”. È statadall’del Parlamento europeo dopo aver interrotto la seduta durante l’intervento di Valerie Hayer, presidente del gruppo dei liberali. La rappresentante del partito di ultraromeno Sos Romania, Diana Iovanovici-Sosoaca, ha protestato indossando una. “È la terza volta che interrompe – ha detto la presidente Roberta Metsola – chiedo che venga portata fuori dall’. Penso che lei abbia parlato abbastanza”. Leggi anche: La Bce conferma i tassi interesse, ma non offre indicazioni sulle prossime mosse L’europarlamentare ha cominciato a protestare quando Hayer ha chiesto a Ursula von der Leyen “di fare tutto il possibile per includere il diritto all’aborto” nella carta dei diritti fondamentali dell’Ue.