Giochi Olimpici di Parigi | tutta la programmazione tv

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) In diretta su Discovery + Cresce l’attesa per l’edizione deidi, in partenza dal 26 luglio fino all’11 agosto. L’Italia arriva con la spedizione più numerosa di sempre e con l’ambizione di superare la cifra di 40 medaglie di Tokyo. Dove si vedranno le gare? Come successo per Tokyo e per la recente Olimpiade invernale di Pechino 2022 è ancora la Warner Bros. Discovery la Casa deiin Europa. Leggi anche:2024, spedizione azzurra da record: 403 azzurri Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia: «Isono la massima celebrazione dello sport e l’offerta di Warner Bros. Discovery e Eurosport per2024 è monumentale.