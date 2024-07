Falsi appalti di pulizia per alberghi e ristoranti | la maxi frode fiscale partita dal Trevigiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Treviso, 18 luglio 2024 –per le pulizie di, bloccata a Treviso unaper 10 milioni di euro. Un cartello di 12 società e cooperative fittizie, con sede nel: 60 le dipendenti assoldate, quasi tutte straniere, impiegate con finiti contratti intestati a due società fantasma, titolari degli. Società come scatole vuote Le due aziende – che tra l’altro non hanno mai avuto una sede operativa per gli uffici – non hanno mai depositato i bilanci societari e hanno maturato debiti contributivi e tributari per oltre un milione di euro. Turnover sospetto. Dopo un breve periodo dall’apertura, le due aziende sono diventate inattive, per poi essere sostituite con altre dalle medesime caratteristiche.