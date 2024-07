Dopo lo scandalo la rinascita | Ariana Grande è il nuovo volto di Swarovski

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Così splendente non l’avevamo mai vista: la popstarè la nuova brand ambassador di. La maison austriaca ha anticipato la campagna 2024 dedicata alle feste con una foto in bianco e nero, scattata da Mert Alas e Marcus Piggott, in cui la cantante brilla con tubino nero e una parure di gioielli. La collaborazione traLa storia diè indissolubilmente intrecciata a quella della cultura pop: lo racconta bene la mostra Master of Light a Palazzo Citterio, Milano.aver illuminato coi propri cristalli cantanti sul palco, passerelle e stelle del cinema,fa un passo in avanti e chiama la cantautrice, attrice e attivista, che solo poche settimane fa ha compiuto 31 anni.