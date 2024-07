De Vrij situazione in stallo L’Inter aspetta il suo rientro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) In casa Inter – nonostante il ritiro sia cominciato da qualche giorno – si guarda con attenzione al mercato in uscita. Dopo Joaquin Correa sempre più lontano da Milano, in viale della Liberazione tiene banco Stefan De. OTTIMO –di Simone Inzaghi ha ripreso da qualche giorno a correre sotto il caldo torrido di Appiano Gentile. I pochi nerazzurri presenti alla Pinetina, nella giornata di ieri, sono scesi in campo per il primo test stagionale contro il Lugano, vinto poi 3-2 grazie ai gol di Taremi e Joaquin Correa. Se da un lato – proprio come il nome dell’argentino – è in cima alla lista per le cessioni, dall’altro lato ci sono alcuni calciatori che potrebbero partire anche se ad oggi è complicato il loro addio. Stiamo parlando di Stefan Deche ha fatto bene con la maglia dll‘Olanda nell’Europeo appena concluso.