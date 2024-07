Dal Bando borghi 22 milioni per i piccoli Comuni | summit di sindaci e Anci a Roma

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) FIRENZE –al Mic per ivincitori del finanziamento delcon risorse del Pnrr. I rappresentanti degli enti assegnatari hanno partecipato aall’incontro con l’Unità di missione del ministero della cultura, per fare il punto sui progetti finanziati, sulle criticità riscontrate e sulle prossime strategie. Un incontro importante, a cui era presente anche il ministro Gennaro Sangiuliano. In Toscana sono 18 ivincitori deldel ministero, che si spartiranno oltre 22di euro; risorse importanti, che però ihanno spesso difficoltà a gestire, sia per la mancanza di figure professionali adeguate sia per l’aumento dei costi dei materiali rispetto ai progetti presentati.