Cnn secondo Pelosi Biden ' non può vincere'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'ex presidente della Camera Nancyha detto in privato al presidente Joein una recente conversazione che i sondaggi mostrano come il presidente non possa sconfiggere Donald Trump e chepotrebbe distruggere le possibilità dei democratici dila Camera a novembre se continua a cercare unmandato,quattro fonti informate sulla chiamata. Lo riporta la Cnn. Il presidente ha risposto negando- aggiunge l'emittente -, dicendo adi aver visto sondaggi che indicano che può, ha detto una fonte. Un'altra fonte ha descrittosulla difensiva riguardo ai sondaggi. A un certo punto,ha chiesto a Mike Donilon, consigliere di lunga data di, di mettersi in linea per parlare dei dati.