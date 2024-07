Clusone inaugura il futuro del turismo inclusivo il sindaco | Valorizziamo il patrimonio storico del paese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024). Nuovi itinerari turistici per le vie del centro, arricchiti da un’innovativa segnaletica interattiva. Aprende vita l’idea sviluppata con il supporto di Promoserio e finanziato attraverso i fondi regionali Stai (Servizi per unAccessibile e) e grazie alle risorse Pnrr dell’Ue Next Generation Eu: un importante passo verso un. Il progetto mira a far risaltare ildi, con il sostegno determinante di Visit Bergamo. “L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione dele culturale del”, afferma ilMassimo Morstabilini. La località, nota per la sua storia millenaria e culturale, apre così un nuovo capitolo nel suo sviluppo turistico. Il Comune ha fissato obiettivi ambiziosi per il progresso e l’innovazione della città.