Calciomercato Napoli Manna sta per beffare un club italiano | vicino un obiettivo di Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilè pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Le ultimissime sull’affare condotto dal DSe non solo. In casa azzurri si lavora al, con la speranza di riuscire a regalare ad Antoniouna rosa all’altezza. Il tecnicoporta con sé tante garanzie, le quali però dovranno essere colmate proprio dai colpi in entrata. Alcuni sono già arrivati, mentre per altri ci sarà da attendere ancor un po’. Intanto, il DSstarebbe continuando a lavorare per individuare profili ideali nello scacchiere del neo allenatore. Il direttore sportivo azzurro ha diversi nomi sul proprio taccuino. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la mediana, la quale è ormai orfana di Piotr Zielinski. Con l’approdo del polacco all’Inter, in casasi è creato un vero e proprio vuoto da colmare.