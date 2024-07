Atp Bastad 2024 Nadal | Ho gareggiato poco vittorie come queste aiutano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rafaaccederà ai quarti di finale per la prima volta quest’anno e lo farà all’Atp didopo l’inglese Cameron Norrie. Il maiorchino dunque aggiunge tempo e partite sulle gambe in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Dopo questa grande vittoria,riporta Puntodebreak,sfiderà Mariano Navone, di cui l’ex numero uno ha enorme rispetto: “Grandi sensazioni. Era da un po’ che non giocavo sul circuito, dai tempi del Roland Garros, e avere l’opportunità di competere bene contro un grande giocatoreCameron è una bellissima sensazione. Penso che in alcuni momenti ho giocato un buon tennis, in altri ho dovuto giocare un po’ più aggressivo, ma questo fa parte del viaggio di oggi. Ho, quindi le partite e lequella di oggi