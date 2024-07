Al MagicLand tra battaglie navali rodei spinning coaster mozzafiato e spettacoli pirotecnici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Quella chepropone per sabato 20 luglio sarà, promettono i gestori del più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, una giornata indimenticabile. La mattinata scorre velocemente tra le 39 attrazioni per tutti i gusti ed età e le diverse aree tematiche. Tra le novità di quest’anno, la Battaglia Navale 2.0, completamente ridisegnata con una nuova stazione e un’ambientazione ancora più coinvolgente. E poi i “grandi classici” come il Wild Rodeo, il giant frisbee, unico in Italia, e il launchShock, che catapulta gli avventori da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi”. Per gli amanti dell’avventura indoor, c’è il Cagliostro, uno, mentre gli amanti degli splash ride potranno divertirsi con Yucatan, tra rovine Maya e antichi talismani.