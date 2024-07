Virus Oropouche in Lombardia diagnosticati altri due casi in viaggiatori rientrati da Brasile e Cuba Quattro i pazienti colpiti in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Febbre molto alta, dolori articolari e muscolari e rash cutaneo: sono i sintomi della malattia causata daldi origine amazzonica. I primiin Europa, “da importazione”, sono stati registrati inin persone rientrate dale da. Dopo quello confermato in Veneto, a giugno, ora inilè stato diagnosticato addue. In tuttasalgono così a, contando anche un cinquantenne seguito all’ospedale di Forlì. A mettere a punto il test in grado di diagnosticare l’infezione è stata l’équipe dell’Unità di Bioemergenze dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, diretta da Maria Rita Gismondo. La malattia infettiva è trasmissibile all’uomo con le punture di moscerini o di zanzare. Il principale artropode vettore Culicoides paraensis è attualmente presente solo in Sud e Centro America e non in Europa.