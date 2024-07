Teggiano | con Alla Tavola della Principessa Costanza indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 17 luglio 2024), Salerno – “Audite, Audite: lo popolo è invitato a Corte!”: con queste parole, come da tradizione, la Pro Locoannuncia che i prossimi 11, 12 e 13 agosto il borgo medioevale ditornerà ancora una volta all’anno 1480, per ospitare le nozzeda Montefeltro con Antonello Sanseverino, Principe di Salerno, Ammiraglio del Regno e Signore di Diano. Dopo le nozze, i Principi si recarono in visita a Diano (l’odierna), dove per l’occasione l’intero feudo organizzò grandiosi festeggiamenti in loro onore: ed è proprio questo il temaFesta Medievale per eccellenza, amatissima dai turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Sta, dunque, per riattivarsi la spettacolare macchina del tempo de “”, che per tre giorni riporterà magicamentedi500le